  • نشر : 2017/01/02 - 12:16 م
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  • منوعات

مصرية تطلب الخلع من زوجها لعشقه أكل البصل والثوم

مصرية تطلب الخلع من زوجها لعشقه أكل البصل والثوم
القاهرة (صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع من  زوجها ويعمل نجار موبيليا بمحكمة الأسرة بالقاهرة وأودعت مذكرة فى مكتب التسويات.

 

واوضحت الزوجة فى دعواها: “زوجى يعشق أكل البصل والثوم بصفة دائمة، مما يسبب رائحة كريهة له تعجز بسببها عن النوم بجواره على فراش واحد أو حتى ممارسة علاقتهما الخاصة”، مشيرة إلى أنها تحملت زوجها عامًا كاملاً لكنه لم يترك عادته، لذلك أقامت دعوى الخلع.




3 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9978 ] 02/01/2017 في
    رد
    1

    الله يعينك علية البسي كمامات😷 عاد اشوف في مسلسلاتهم من الصبح ياكلون البصل مع الفول

  2. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7969 ] 02/01/2017 في
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    2

    هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

    بصل وثوم هذا يحتاج زريبه بقر يعيش فيها

  3. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 468 ] 02/01/2017 في
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    3

    يستاهل ،،،

    خل عشقه للبصل والثوم ينفعه ،،،


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