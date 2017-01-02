منسوبو قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي يهنئون القيادة الرشيدة بذكرى البيعة

رفع منسوبي قوات الحرس الوطني المرابطين في ميدان العز والشرف والكرامة في الحد الجنوبي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والقيادة الرشيدة وإلى أبناء الوطن الغالي بمناسبة ذكرى البيعة في سنتها الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ورعاه ــ ، وأعربوا في تصريحات أن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة وغالية على الوطن والمواطن ،كما عبروا عن مشاعر الفرح والابتهاج بهذه المناسبة الوطنية الغالية ، وأكدوا أن مشاعر الفخر والاعتزاز بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان والانجاز والعطاء تغمرهم بذكرى البيعة المباركة وهم يقفون بكل بسالة وتفان، على حدود الوطن الجنوبية مدافعين عن الدين، وحامين ثرى الوطن الغالي ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمنه أو محاولة الاقتراب من حدوده ، ونوه الجميع على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية بالوطن والمواطن ، مبرزين ما تحقق في هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ من نهضة تنموية في مختلف مناحي الحياة بمختلف مناطق المملكة .
2 تعليقان
رجال الحرس الوطني الأفراد خصوصاً جميعهم يمتلكون شجاعه غير طبيعيه ولديهم ( أخوه وزماله ) مع بعضهم البعض كلهم على قلب رجلً واحد .. تجدهم أكثر من أخوان .. وهذا ما يمتاز به قطاع الحرس الوطني عن غيره من القطاعات .. المرتبه الأولى بالقطاعات العسكريه في الشجاعه والأقدام والأخوه هو
( الحرس الوطني ) وأسالو المختصين بالشان هذا أو القداماء او الخبراء في تقيم القطاعات .. لاكن هناك
مشكلة في القطاع وهي تعتبر معروفه لدى الكثيرين وهي أغلب من يعمل في قطاعهم متعاطون لمدة ( الكبتاجون المخدر ) هي من تسببت في تشويه سمعة أبطال الحرس الوطني .
أتمناء من منا يتم كشفهم بالتحاليل أن يتم علاجهم مره وأثنتين وثلاثه ألى أن يتشافاً من هذا الأفاه ويرجع ألى صوابه .. أما بالنسبه ( لفصلهم أو خصم مرتباتهم مده معينه ) هذا له تأثير سلبي على
عائلته زوجته وأبناه .. وبالمحيط الخارجي ( يكون منبوذ من أقرب أقرباه ) بالتالي قرارهم قد ضحى بسمعة ( العائله بالكامل )
الرد قد أكون محق فيه وأقرب لصواب .. والأمر الأول والأخير لصاحب السلطه ( المجلس العسكري التأديبي ) هم من يقررون
تحياتي