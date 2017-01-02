“الفراج” ينتقد جماهير الأهلي بسبب ضعف الحضور الجماهيري

معاذ محمود (صدى):
وجه الإعلامي وليد الفراج، انتقادات قاسية لجماهير النادي الأهلي، بسبب نقص الحضور الجماهيري في مباريات الفريق للموسم الحالي.
وانتقد “الفراج” غياب جماهير الأهلي قائلا “إذا أرادوا أن ينافسوا فيجب أن يكون هناك دعم جماهيري كبير و لكن 10.000 فقط في الجوهرة”.
ويشعر نجوم الأهلي بخيبة كبيرة في ظل حاجتهم للمساندة من قبل جماهير الفريق.
والاستاذ وليد الفراج كلامه مضبوط فعلا جماهير الاهلي جماهير عاشقة واستغرب العزوف الجماهيري في الفترة الأخيرة والف علامة استفهام ولكن بإذن الله ستكون العودة قوية للأهلي وجماهيره
فالكم التوفيق ياملووك …