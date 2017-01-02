مأساة زوجة يتعدى عليها زوجها المدمن بـ«ملة السرير»

القاهرة (صدى):

طالبت زوجة مصرية في أواخر العقد الثاني من عمرها الطلاق أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ، وذلك بسبب صراعها مع عنف زوجها بعد زواج دام بينهما 9 سنوات وأسفر عن طفلة طالبة الطلاق للضرر

روت السيدة حمايتها قائلة” اتحمل النفقة على نفسى وابنتى ولا أنتظر الحسنة من زوجى والتى يعايرنى بها وتحملت الكثير من أجل رضا أسرتى عنى والنجاة من لقب مطلقة .

وأضافت ؛ تحملت الكثير من زوجى مدمن المخدرات ، حيث انه يفكر فى نفسه ومتعته ، وبسبب ادمانه كانت ابنتنا الصغيرة ستتعرض للفصل من المدرسة بعد أن وجدت مدرستها داخل حقيبتها مواد مخدرة أخذتها من أبيها لتلعب بها بصحبة صديقاتها دون أن تعرف ما هى وتم تحرير محضر ، واصاب زوجي الطفلة بكسر فى زراعها بعد أن ألقاها على الأرض واعتدى عليها بقدمه.

واستكمال ؛ عندما ولدت وجدت نفسي بي ابوين يقزموا بحل مشاكلهم بالصوت العالي ، ووالدتى كانت تقول لى بأن كل الأسر تعيش نفس المعاناة، لذلك عندما تزوجت تحملت ولكن للأسف كدت أفقد ابنتى بسبب صمتى على الإهانة والضرب من زوجى والذى كان يضربنى بأى شىء حتى ملة السرير والأدوات الحادة منذ أن كان عمر طفلتى 3 سنوات.