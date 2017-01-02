فرق العمل تقف على بلاغ العامل النائم بين الصبات وتستدعي صاحب المنشأة

علي القحطاني (صدى):

وقفت فرق وزارة العمل في الرياض على بلاغ مصور من مواطن عبر “تويتر” عن وجود عامل وافد نائم بين الصبات، في أحد أحياء الرياض .

وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل؛ أن المفتشين وقفوا على الموقع، ووجدوا أن المكان سيئ وفيه خطر على العامل، وتمّ استدعاء صاحب المنشأة للتحقيق وإيقاع المخالفة.

وكان أحد المغرّدين قد نشر صورةً معلقاً عليها بقوله “عامل شركة يبيت حارساً في البرد بين صبات مغطاة بسجادة.. متى تلزم المؤسسات بغرف متحرّكة في أماكن العمل؟ #الرياض التعاون ش/الحسين بن علي”.