مكاتب المراهنات تتوج برشلونة بطلا لأوروبا والريال للدوري الإسباني

معاذ محمود (صدى):

رشحت الجماهير فريق برشلونة الإسباني للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الحالي، وذلك من خلال مكاتب المراهنات التي بدأت العمل في أول أيام العام الجديد لاختيار المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والبطولات المحلية في إسبانيا.

واكتسح برشلونة مراهنات الجماهير وكان المرشح الأبرز لنيل لقب دوري الأبطال وفقا لمكاتب Bet365وBetfair و888Sport ، حيث تلى الفريق الكاتالوني في الترشيحات بايرن ميونيخ الألماني ثم ريال مدريد الإسباني.

وفي الدوري الإسباني، تشير مكاتب المراهنات إلى أنها سوف تكون من نصيب ريال مدريد بينما كأس ملك إسبانيا لمصلحة برشلونة.