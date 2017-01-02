رئيس الزمالك يحدد سعر بيع “كهربا” بعد تألقه أمام أتليتيكو مدريد

معاذ محمود (صدى):

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، أن النادي الذي يرغب في شراء الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق المعار إلى نادي الاتحاد، عليه أن يدفع 40 مليون يورو.

وكان رئيس الزمالك أعلن عقب ديربي جدة في نصف نهائي كأس ولي العهد أن “كهربا” لن يرحل عن فريقه في الصيف المقبل بأقل من 10 ملايين يورو، إلا أن التصريحات التي أطلقها المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتيكو مدريد بعد وديته أمام الاتحاد، تسبب في ارتفاع سعر اللاعب لقرابة الـ30 مليون يورو، عقب نيل كهربا اشادة سيميوني بعدما سجل هدفا وصنع آخر في شباك أتلتيكو مدريد.