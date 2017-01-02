“مليكي ووطني في القمة” هدية اتحاد الرياضات الجوية لخادم الحرمين الشريفين

سعيد العجل (صدى):

أهدى الاتحاد السعودي للرياضات الجوية برئاسة الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز، برنامج مليكي ووطني في القمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتوليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد أمس السبت في مطار بنبان للرياضات الجوية ودشن من خلاله المشروع .

وتم على هامش الحفل توقيع اتفاقية مبادرة “انقذ الحلم” بين الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية ومثله رئيسه الدكتور مبارك السويلم والمركز الدولي للأمن الرياضي ومثله رئيسه محمد آل حنزاب، بحضور الأمير خالد بن بندر بن المدير التنفيذي للعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية، ثم بدأت عروض الطيران بالطائرات التي تحمل شعار (مليكـي ووطنـي فـي القمـة) بمرافقة من فريق الطيران الأمني بالحرس الملكي وطائرات تحمل شعار (سيف ذا دريم)، بجهود مساعد المشرف على البرنامج الكابتن فهد الزكري ،حيث حلقت الطائرة الأولى بعلم ذكرى البيعة حاملاً صورة خادم الحرمين الشريفين وعبارة (مليكـي ووطنـي فـي القمـة) ، ثم تحليق شعار (Save The Dream) بمساحة 20م × 3 مسحوباً بطائرة من نوع ( ليجنت) مخصصة لمثل هذا النوع من الغرض ، كما شاركت طائرات شراعية تحمل شعار البرنامج مقدمة من نادي الارض والفضاء للطيران بالإضافة إلى مشاركة 200 من الكشافة السعودية يرتدون تي شيرتات وقبعات تحمل شعار برنامج ( سيف ذا دريم ) وعروض متنوعة للطيران الرياضي الخفيف والقفز المظلي.

ورحب الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية في كلمته بالحضور في ذكرى البيعة التي اعتبرها غالية على قلوب الشعب السعودي وأنها من أهم الفعاليات والأحداث التي ترسم البسمة على وجوه أبناء الوطن الذين يعيشون بأمن وأمان ورخاء، وقال : شعار مليكي ووطني في القمة نستمد منه القوة والعزة بعد الله لنصل إلى القمة , ومواكبة لرؤية المملكة 2030 لتجسيد طموحاتها لمستقبل واعد ومشرق , معبراً عن سروره بتزامن هذه الفرحة مع إطلاق فعاليات برنامج save the dream ” ” ( أنقذ الحلم ) بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي برئاسة محمد آل حنزاب

ثم تحدث رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي محمد بن حمد آل حنزاب معبره عن سعادته وفخره بتواجده في السعودية تزامنا مع ذكرى البيعة ، مشيرا الى ان مبادرة save the dream تأتي ضمن جهود المركز في لتكريس قيم النزاهة والمثل الرياضية

بدوره كشف رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي أمين عام الاتحاد السعودي للرياضات الجوية المشرف على برنامج “مليكي ووطني في القمة” الدكتور مبارك السويلم ” أن البرنامج أطلقه الاتحاد بموافقة المقام السامي احتفاءً بذكرى البيعة الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة , اضافة الى الاحتفال بإطلاق برنامج “أنقذ الحلم ” في المملكة، والذي يعتبر مبادرة مهمة لتفعيل القيم التي تسعى لتطبيقها.

وفي نهاية الحفل كرم الأمير تركي بن مقرن، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي , والأمير خالد بن بندر بن مساعد , ورئيس الاتحاد السعودي للجولف المهندس يوسف الدويش والمشاركين كما تسلم الأمير تركي بن مقرن والأمير خالد بن بندر والدكتور مبارك السويلم دروع تذكارية من محمد آل حنزاب.