“أحوال جدة” تنظر 2500 حالة فسخ خلال العام الماضي بينهما حالتين لاختلاف النسب

نايف السالم (صدى):

كشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية في جدة الشيخ سعد بن ناصر الصويغ أن عدد حالات الفسخ التي نظرتها المحكمة خلال العام الماضي بلغت 2544 حالة فسخ نكاح، بينها حالتان لامرأتين لاختلاف النسب، كما تم فسخ نكاح 3 أزواج للعجز عن النفقة، و18 حالة للعيب.

وأوضح الصويغ، إن عدد حالات الطلاق التي نظرتها المحكمة، بلغت نحو 5.9 ألف حالة، فيما وصلت حالات الخلع إلى 847 حالة، مضيفاً أن إجمالي حالات الزواج للعام ذاته بلغت 19.5 ألف حالة، بينها 11.1 ألف حالة زواج لمواطنين، و6.8 ألف حالة لمقيمين، و1.6 ألف حالة إثبات زوجية أولاد.

ولفت أن عدد المأذونين الشرعيين الرسميين بجدة حاليا يبلغ 308 مأذونين، تم سحب الترخيص من مأذون واحد العام الماضي نظرا لبعض المخالفات.