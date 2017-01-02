القبض على 9 وافدين حالتهم غير طبيعية ببلجرشي

إبراهيم الزهراني (صدى):

ألقت شرطة محافظة بلجرشي، القبض على 9 وافدين بحالة غير طبيعية، تصدر منهم أصوات صخب وموسيقى عالية؛ نتيجة تعاطيهم العرق المسكر.

وقال قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد صالح طراد: “تمكّن رجال البحث والتحرّي بشرطة محافظة بلجرشي في أثناء مباشرتهم أعمالهم المعتادة، صباح أمس الأحد، في الساعة الثالثة فجراً، من رصد أحد المواقع بالمحافظة تصدر منه أصوات صخب وموسيقى عالية”.

وأضاف: “بالوصول للموقع، تمت ملاحظة (٩) وافدين من العمالة الآسيوية وهم في حالة غير طبيعية؛ نتيجة تعاطيهم مادة العرق المسكر، وتمّ القبض عليهم وبحوزتهم عدد (5) قوارير سعة كل منها (1.75) لتر مملوءة بمادة العرق المسكر، وعدد (3) قوارير أخرى بها كمية قليلة من المادة نفسها”.