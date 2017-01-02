طبيبة نساء تنهى خلاف فض البكارة ليلة الدخلة

كاد زوج أن ينهي حياة زوجته بعدما شك في عذريتها، حيث أقدم الزوج المنحدر من حي شبر الخيمة بالقاهرة بتعنيف زوجته ليلة الدخلة ، حتى كادت أن تفقد حياتها.
تعود احداث الواقعة ،حينما انتهى زفاف احد الزوجين وسط أجواء من الفرح والسعادة، و توجهوا إلى منزلهما الذي يقطن في أحد أحياء الشعبية،و تزينت الزوجة وتطيبت لزوجها ، إلا أن الزوج لم يلتفت إلى ذلك و تعجل في تحقيق الاتصال الجنسي دون مقدمات لاستئناس الزوجة وإبعاد الخجل عنها بصورة تدريجية .
وتفاجأ الزوج بعد الجماع بأنه لن يشعر بنزول اى قطرات من الدم ، وشك في امر عذريتها مما أغضبه وأنهال عليها بالضرب لكي تعترف بجريمتها على حد قوله ، ظنا أنها استخدمت حيلة لخداعه ليلة الزفاف .
وبعد ثلاثة أيام ، روى الزوج لوالدته ماحدث وشكه في سلوك زوجته بسبب غشاء البكارة ، إلا أنها طالبته بالذهاب بها إلى طبيبة للتأكد ، وبالفعل ذهب وفوجئ أن غشاء زوجته مطاطي لايتمزق من أول مرة ويحتاج الي تدخل جراحي من قبل طبيبة النساء والتوليد لفعل ذلك أو ربما لايتمزق إلا مع الولادة الاولى، وكان يظن أن نزول الدم حاسما لوجود غشاء البكارة من عدمه ، فقد دمر الزوج حياته الزوجية لأنه بدأها بالشك ، وما كان من العروس الا أنها انهالت بالبكاء .
وقد شهدت القاهرة الكثير من تلك الاحداث والتي تصل الى حد القتل نتيجة جهل الشباب بأغشية البكارة وأنها تختلف من واحدة إلى أخرى فقد تكون بالغة الرقة عند بعضهم، فتنتهك لمجرد حركة عنيفة أو سقطة شديدة، دون أن تشعر الفتاة بما أصابها إلا حين تفاجأ في ليلة الزفاف، ويحيط بها العار وهي منه براء، في حين أن بعض الأغشية الأخرى تمنح لصاحبها فرصة الالتئام بعد العبث بها والنيل منها وهناك نوع آخر من الأغشية لا يتمزق بأي حال من الأحوال مهما كثر الاستعمال، ولا يزول إلا بالولادة، فقد تحمل صاحبته وما يزال غشاء بكارتها سليما .
11 تعليق
هل المطاط يصنع من غشاء البكارة
ارجو من لدية الاجابة يجيب ولكم الكثير من الشكر العنيف
يوجد الكثير من النساء يكون غشاء البكاره مطاطي ولا يتمزق من اول استعمال وسبق ان حصلت مثل هذه الحادثه واخذ الزوج زوجته الى الطبيبه المناوبه في المستشفى في ليلة الدخله لتاكد من عذريتها واثبتت له الطبيبه انها عذراء وان الغشاء من النوع المطاطي
يبيله سبع وجوعان
لا طبعا مايصنع منه هم يقصدون انه يشبة المطاط في خصائصة المطاط على مااعتقد يستخرج من نوع من الاشجار فيها مادة لزجة يصنع منها المطاط
الله المستعان الناس خابت نوياهم و حرب ت حياتهم ولا اعمم
الاخ كركر ضف المعلوماتك المطاط يصنع من شجر المطاط المتواجد في شرق آسيا اندونيسيا والاكثر في الفلبين
الله المستعان الناس خابت نوياهم وخربت حياتهم ولا اعمم
احلى شي هاك الليله ياحلاتها جلست اسبوع وانا مثل مشيه البطه
هذي مشكلة يعاني منها الشباب يجهل الكثير عن النساء من طبيعتها وكيفية التعامل معها دائما الكانات الرقيقة تعامل برفق واهتمام مراعياً المشاعر والاحسيس فالفتاة استطاعة ان تكون كالوردة ولكن الورة لم تستطع ان تكووووون كفتاة فرفقاً بمن تحب
أتوقع انتهى عصر التخلف والجهل بخصوص هالمواضيع ،،،
يا اخوان ليش ما تعلمون الاخ كركر الحقيقه فعلا يتم صناعه المطاط من غشاء البكاره حتى الكفرات واكياس البلاستيك وكل انواع النايلون واحتمال فيه منتج جديد بلك مطاطي من غشاء البكاره لبناء المنازل –يقول الشاعر لكل داء دواء يستطب به –الا الدلاخه اعيت من يداويها