مشهد التجمهر يستمر ويصيب 8 اشخاص دهساً في حادث بسيط

عادل الحربي (صدى):

صرح المتحدث الرسمي بمنطقة الرياض عبدالله المريبض عن ورود بلاغ الساعه 12:52 فجرا على طريق خريص مع ابي هريرة وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع حسب المعلومات الوارده لغرفة العمليات وهي اصابه واحده طفيفة في الموقع وبعد توجيه الفرقة بخمس دقائق ورد بلاغ اخر لغرفة العلميات عن وجود ثمان إصابات دهس في نفس الموقع بسبب التجمهر. وتم توجيه فوراً 7 فرق اسعافية وفرقتين استجابة متقدمة حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع الحالات ونقلها للمنشئات الصحيه المناسبة.

وأكد المريبض ” أن التجمهر عند الحوادث سلوك غير حضاري ويعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر ويعرقل حركة المرور ويصعب عمل رجال المرور ويزيد حجم المخاطر, فمن الثابت أن التجمهر, يؤدي إلى تعطل الأجهزة المعنية بل ويتسبب في إرباك عمل هذه الجهات وتضييق الخناق عليهم أثناء تأدية عملهم فور تلقي البلاغ، ولذلك يتطلب الأمر من الجميع الوعي وأن يترك مجالا لممارسة العمل اللازم.