المتهمون في اختطاف القاضي الجيراني تورطوا في عدد من العمليات الإرهابية

فهد العبدالله (صدى):

كشفت مصادر أن المطلوبين الثلاثة المتهمين اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف الشيخ محمد الجيراني، تورطوا في عدد من العمليات الإرهابية، منها قتل رجال أمن واستهداف مقارّ أمنية كالاستخبارات العامة وشعبة البحث الجنائي.

وأوضحت المتهم محمد بن حسين علي آل عمار يعد هو العقل المدبر وكان ضمن خلية تشكلت لاستهداف الدوريات الأمنية، وتورط في إطلاق النار على ثلاثة من منسوبي شرطة الشرقية، وإطلاق النار على الجهات الأمنية أثناء مداهمة أوكار مطلوبين أمنيا.

وأضافت أنه اشترك مع مطلوبين آخرين في تنفيذ هجوم مسلح ضد أحد مسؤولي القطيف، وفي اختطاف أحد رجال الأمن والاعتداء عليه وقتله، أما المتهم علي بن بلال سعود آل حمد، فمتورط في إطلاق نار على مبنى الدوريات الأمنية ومبنى شرطة القطيف، وإطلاق نار على دورية بشرطة القطيف ما أسفر عن استشهاد رجلي أمن.

كما اشترك مع مطلوبين آخرين في رمي الزجاجات الحارقة على مبنى الاستخبارات العامة بالقطيف قبل نحو عام، واعتدى مع مطلوبين آخرين على سيارة نقل موظفي “أرامكو” بأحد شوارع القطيف وأحرقوا الحافلة، وفيما يخص ميثم القديحي فهو أشترك في إطلاق النار على قوى الطوارئ الخاصة أثناء أداء مهامها الأمنية، واختطاف أحد رجال الأمن والاعتداء عليه وقتله، فضلاً عن مشاركته في حادثة اختطاف مواطن والاتجاه به إلى أحد مزارع العوامية والاعتداء عليه.