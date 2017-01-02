برازيلي الشباب يقترب من المغادرة

الرياض (صدى):

طلب نادي تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي الحصول على خدمات مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الشباب هيبرتي فيرنانديز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقدم حامل لقب دوري أبطال آسيا 2016، عرضًا بـ 10 مليون ريال، للحصول على خدمات فيرنانديز، سيحصل منها الشباب على ثلاثة ملايين ونصف ريال، والباقي للاعب ووكيل أعماله.

وتتجه النية داخل مجلس إدارة نادي الشباب، للموافقة على رحيل فيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والاستفادة من العرض الكوري الجنوبي، خاصة أن اللاعب تمرد على الفريق خلال الفترة الماضية.