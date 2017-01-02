الهلال يقدم عرضًا نهائيًا لثنائي الفريق

الرياض (صدى):
قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد عرضين نهائيين لسلمان الفرج وسالم الدوسري لاعبا الفريق الأول بعد دخولهما أمس الأحد، الفترة الحرة وطالب رئيس الهلال الجهاز الفني للفريق بقيادة رامون دياز، تقييم أداء الفرج والدوسري الفني قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود التجديد وهو ما نفذه المدرب، وطالب بتواجد الثنائي الحر ضمن صفوف الزعيم.
ورفض رئيس النادي أي وساطات من قبل أعضاء الشرف لزيادة العرضين المقدمين للفرج، والدوسري، لتجديد تعاقدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
اللــي ما يـحـب الـهلال بـا لأضـافـه للـملايــيــن لا يُناقـش أبــداً ويتـرك في اللي مايـرده …
الـدوسري والفرج مهوبـيـين كـرويا ولـكن عـنـدهم ضـعـف شـديـد في الـذكاء ، إذا فيه لاعب
عنـده نصـف مـهـاراتهم وأذكاء منهم سوف يـعـرف كيف يستفيد من أخطائه ويساعد زملائه
ويطور نفـسه بالأضافـه لأسـتـيـعـاب مايـقـوله المدرب أو المـدربـيـن…
أما الأثـنـيـن فـمـر علـيـهـم مدربــيـن كثـر ولكن للأسف على نفس غـبـائهم ….
بالأضـافـه لمـدير الكره المفرج يشـترك معهم في الغباء ولكن هم أحسن منه مـهـاره ،،
ملخص القول ( الحرتكـفـيه الأشاره ) لرئيـس النادي …؟؟؟
مفاوضات ومـسـاومات من قبل الأداره مع لاعبين هلاليين حسب قولهم وبالملايين .
لأن لما تـفـاوض لاعب هلالي وبالملايين لا يمكن يلعب (بالروح الحماسيه لناديه)
كفايه مفاوضات قفلو الموضوع وإن قبلو بالعرض فخذو منهم مقابل الملاين اللي يأخذونها
وتـتـرك المـجـاملات….ويتـعـامـل بطريـقـة BUSINESS IS BUSINESS…