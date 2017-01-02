الهلال يقدم عرضًا نهائيًا لثنائي الفريق

الرياض (صدى):

قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد عرضين نهائيين لسلمان الفرج وسالم الدوسري لاعبا الفريق الأول بعد دخولهما أمس الأحد، الفترة الحرة وطالب رئيس الهلال الجهاز الفني للفريق بقيادة رامون دياز، تقييم أداء الفرج والدوسري الفني قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود التجديد وهو ما نفذه المدرب، وطالب بتواجد الثنائي الحر ضمن صفوف الزعيم.

ورفض رئيس النادي أي وساطات من قبل أعضاء الشرف لزيادة العرضين المقدمين للفرج، والدوسري، لتجديد تعاقدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.