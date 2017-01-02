بالفيديو.. أبو سن هل يدفع كريستنا للإسلام أم لعش الزوجية؟ !

فهد العبدالله (صدى):

كريستينا وأبو سن.. علاقة ملأت الدنيا وشغلت الناس خلال الشهور الماضية، وبسببها تعرض أبو سن لكثير من المتاعب وصلت إلى حد السجن، وظن الكثير أن العلاقة انتهت إلى غير رجعة إلا أن الأيام كانت تحمل كثيرًا من المفاجآت.

لم تمض شهور على الفراق حتى عاد أبو سن من جديد لكريسيتنا ولكن العودة كانت مختلفة، ففي الظهور الأخير بالفيديو المنتشر استجابت كريسيتنا لطلب أبو سن بارتداء الحجاب، وهو ما يضع ملايين الأسئلة في ذهن المتابعين، فهل يكون حجابها هذا مقدمة لإسلامها، أم مقدمة لزواجها من أبو سن؟ !

إن تعلق أبو سن بكريسيتنا ظهر جليا بعد هذا الفيديو فالمتاعب التي واجهها بسببها كانت عنيفة إلى حد أن أعلن الاستتابة وأنه لن يعود مجددًا ولكنه عاد، فالتعلق بالفتاة كان سبب العودة، واستجابت لمطلبه فورًا بارتداء الحجاب وهو ما يعد غيرة عليها من عيون المتطفلين.

وكذلك الشبان الذين ظهروا خلف أبوسن يدعون له بالقول منك المال ومنها العيال فهل قرر الشاب الارتباط بالفتاة التي نجح في التخاطب معها بدون ترجمة، فلم يمنعهما فارق اللغة والثقافة والدين من التواصل، ومن يرى تخاطبهما يظن أن بهما مشكلة في النطق فهما يعتمدان على لغة الإشارة أكثر من لغة الحروف والكلمات.

الأيام مليئة بكثير من الأحداث وفقا لهذا الفيديو فربما بين لحظة وضحاها نرى أن كريسيتنا دخلت الإسلام على يد أبو سن أو ربما دخلت عش الزوجية.