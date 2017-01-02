“هلال الرياض” يباشر 11660 بلاغا خلال الشهر المنصرم

عادل الحربي (صدى):

تلقت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض خلال الشهر المنصرم (11660) بلاغا لعدد من الحالات في منطقة الرياض تراوحت ما بين المتوسطة والخطيرة والطفيفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بالرياض عبدالله نايف المريبض، أنه بلغ عدد الحوادث التي شهدتها شوارع وطرقات منطقة الرياض (4036) بلاغا تنوعت ما بين اصتدام وانقلاب وسقوط وغيرها، فيما بلغ عدد البلاغات المرضية (7624) بلاغا، تنوعت ما بين تنفسية وقلبية وغيرها.

وأشار إلى أن جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية من مختلف المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة، وقدم الأطباء والمسعفون الخدمة الإسعافية الطارئة لإنقاذ وعلاج الحالات بعد الله، ومن ثم نقلها عبر سيارات الإسعاف للمنشئات الصحية المناسبة حيث كان أكثر المستشفيات استقبالا للحالات مدينة الملك سعود، في حين وزعت باقي الحالات على مستشفيات أخرى حكومية وأهلية.

وأهاب المريبض، بقائدي المركبات بعدم السرعة والتهور، والالتزام بقواعد وأنظمة المرور، بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع ومتابعة كبار السن والأطفال بشكل مستمر لأنهم عرضة للأزمات والمشاكل الصحية والإصابات.