“محكمة التنفيذ” تصدر قراراً ضد الأمير الوليد بن طلال وتمهله 5 أيام أو إيقاف خدماته

فهد العبدالله (صدى):

كشفت محكمة التنفيذ في العاصمة الرياض عن صدور حكم قضائي ضد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، ناشرة إياه في صحيفة محلية، بعدما تعذر الوصول إليه لتبليغه بالحكم.

وأوضح الإعلان المنشور في صحيفة “الجزيرة” أمس الأحد، أن الحكم صدر من الدائرة الرابعة والعشرون في الرياض، بتاريخ 22/2/1438، ضد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، والذي يحمل هوية رقم 1098562497.

وأضافت أن الدائرة تعلن عن صدور القرار الموضحة بياناته، ولتعذر تبليغ المنفذ ضده جرى الإعلان للإبلاغ، وفي حال عدم التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ نشره سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها التنفيذ، والممثلة في إيقاف خدماته.