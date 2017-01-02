“محكمة التنفيذ” تصدر قراراً ضد الأمير الوليد بن طلال وتمهله 5 أيام أو إيقاف خدماته

فهد العبدالله (صدى):
كشفت محكمة التنفيذ في العاصمة الرياض عن صدور حكم قضائي ضد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، ناشرة إياه في صحيفة محلية، بعدما تعذر الوصول إليه لتبليغه بالحكم.
وأوضح الإعلان المنشور في صحيفة “الجزيرة” أمس الأحد، أن الحكم صدر من الدائرة الرابعة والعشرون في الرياض، بتاريخ 22/2/1438، ضد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، والذي يحمل هوية رقم 1098562497.
وأضافت أن الدائرة تعلن عن صدور القرار الموضحة بياناته، ولتعذر تبليغ المنفذ ضده جرى الإعلان للإبلاغ، وفي حال عدم التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ نشره سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها التنفيذ، والممثلة في إيقاف خدماته.
5 تعليقات
المملكة دولة العدل فلا احد فيها اكبر من القانون
وفق الله مليكنا الذي يحكم بالعدل
أينما دولة تقوم على العدل وأن يكون القانون هو القوة العليا هي دولة قوية وومملكتنا لا أحد فيها فوق القانون
الله يعز ملكنا سلمان في عهدة الناس سواسيا
الله يطول بعمره ع طاعته
على بلاطه””” ماهو الحكم القضائي الصادر ضد الوليد؟