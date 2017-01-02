مغادرة 50 ألف عامل باكستاني خلال الفترة الماضية بسبب أزمة الرواتب

سالم المطيري (صدى):

كشفت مصادر أن نحو 50 ألف عامل باكستاني غادروا المملكة خلال الفترة الماضية، بسبب الأزمة المالية لبعض الشركات، وتأخر صرف الرواتب.

جاء ذلك بحسب ما أوضحه رئيس مجلس المحافظين بهيئة المغتربين الباكستانيين المحامي أمجد ملك، حيث بين أن عدد الباكستانيين العاملين في المملكة ومرافقيهم نحو 2.5 مليون عامل، غادر منهم نحو 50 ألف عامل جراء الأزمة التي أدت إلى تأخر الرواتب.

وأضاف إلى أن بلاده ترفض وضع الشركات السعودية في القوائم السوداء، خاصة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لحل الأزمة حفظت حقوق العمالة الباكستانية.