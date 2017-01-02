الشيخ عائض القرني يقبل اعتذار الكاتب نجيب يماني ويتراجع عن مقاضاته

علي القحطاني (صدى):

رد الشيخ الدكتور عائض القرني على اعتذار الكاتب نجيب يماني على مقاله المسيء، بالقبول وسحب القضية المرفوعة ضده.

وقال الشيخ عائض القرني في تغريدة عبر :تويتر” أنه اطلع على مقاله بصحيفة “عكاظ” متضمناً اعتذاره، وتكراره من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مؤكداً قبول اعتذاره الذي اكتنفه كثير من الشجاعة.

وأضاف القرني أنه سيخاطب المحامي ماجد قاروب لإيقاف كافة الإجراءات القانونية والقضائية، وعفا الله عما سلف.

وكان الكاتب قد قال في اعتذاره إنه بعد مراجعة المقال وبعد استشارة أهل الخبرة والدراية والاختصاص، فقد وجدت أن المقال احتوى بعض العبارات القاسية والتي لم أقصدها، وأن الكاتب في نهاية الأمر بشر معرض للخطأ.