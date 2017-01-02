بالصورة.. مواطن يعثر على قبر داخل منزله بطريف

حمود الدهمشي (صدى):

عثر مواطن في محافظة طريف على وهيكل عظمي بشري داخل أرضه السكنية، أثناء قيامه بأعمال حفر في منزله.

وفي ملابسات الواقعة أوضح المواطن مازن الحازمي إنه وأثناء قيامه بالحفر داخل أرضه، للقيام ببعض الأعمال المنزلية، فوجئ بوجود عظام إنسان داخل حفرة على هيئة قبر في باطن الأرض، وعظام لإنسان كامل، مضيفاً أنه قام بتوثيق الواقعة بالصور، وأبلغ شرطة محافظة طريف بما عثر عليه.