البحرين: إيران تقف وراء الهجوم المسلح على سجن “جو”

المنامة (صدى):

أكدت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الاثنين أن مركز الإعلام الأمني تابع ما بثته قناة “أهل البيت” التي تمولها إيران والتي أكدت أن العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل في جو قد تمت بنجاح، الأمر الذي يمثل دعماً إيرانياً وارتباطاً مباشراً بالأعمال الإرهابية وإصراراً على التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

وكانت مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر نفذت أمس هجوماً مسلحاً باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الاصلاح والتأهيل في (جو) أمس الأحد، أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف وإصابة آخر بإصابة متوسطة وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية، كما أسفر الحادث عن هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية .

وقد أصدر الفريق الركن راشد آل خليفة وزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة فور وقوع الحادث إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية اليه ،وإخطار النيابة العامة.