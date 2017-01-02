المملكة تستورد شاي ومنسوجات من سريلانكا بقيمة 148 مليون ريال

سريلانكا (صدى):

أكد القنصل العام السريلانكي محمد فايزر ماكين، إن نحو 55 في المائة من إجمالي صادرات بلاده إلى المملكة، خلال العام الماضي تمثلت في الشاي السيلاني، والمنسوجات والملابس، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 148.5 مليون ريال.

وقال ماكين أن واردات السعودية من الشاي السيلاني بلغت 31 في المائة من الصادرات بنحو عشرة آلاف طن، بقيمة 75 مليون ريال، فيما مثل ما استوردته السعودية من ملابس ومنسوجات 24 في المائة من إجمالي صادرات سريلانكا إليها بقيمة 73.5 مليون ريال حسب “الاقتصادية”

وأضاف ماكين أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ بنهاية 2015 نحو 764 مليون ريال، منهم 306 ملايين ريال للصادرات، و4.2 مليون ريال للواردات، حيث تستورد المملكة من سريلانكا المطاط المعالج بقيمة 29.8 مليون ريال، وجوز الهند بنحو 21.9 مليون ريال، والفواكه بنحو 15.6 مليون ريال، كما تشمل واردات المملكة من سريلانكا، الزهور والأعشاب والأسماك المجففة.