التجارة تشترط الحصول على موافقات لمشاركة المشاهير فى إعلانات المراكز التجارية

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والاستثمار أرسلت تعميما لجميع المراكز التجارية، يفيد بضرورة الحصول على الموافقات المطلوبة، قبل الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي عن حضور أحد المشاهير، لافتتاح محل تجاري، أو الإعلان عن أي منتج.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة أقدمت على هذه الخطوة، عقب رصد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع الشرطة، لدعوات تتم من قبل بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، للتجمع في الأسواق، وما ينتج من ذلك من مخالفات للأنظمة مضيفة أن العديد من حالات الفوضى حدثت في المراكز التجارية من قبل، بسبب مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانوا سعوديين أو من خارج المملكة.

وقالت المصادر أن الشرطة توصلت إلى أن تلك الدعوات تأتي في الغالب من أصحاب المحال التجارية للمشاهير، وليس لدى المراكز التجارية أي فكرة عن تقنين هذه التجمعات، ما يمنعها من السيطرة على الوضع، في خضم تسابق الجمهور للتصوير مع المشاهير.