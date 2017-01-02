الصندوق العقاري يعتزم التعاقد مع جهات مصرفية جديدة لتوفير السكن للمواطنين

على القحطاني (صدى):

أكد مصدر بصندوق التنمية العقارية أن الصندوق سيوقع خلال العام الحالي عقودا مع عدد من الجهات المصرفية، لتقديم القرض المعجل للمواطنين المسجلين على قوائم الانتظار، للحصول على مسكن.

وقال المشرف العام على الصندوق أيهم اليوسف، إن خطتهم الحالية تهدف إلى إنهاء طلبات جميع المسجلين على قوائم الانتظار، خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وإيجاد منتجات جديدة تخدم ما يقارب ال415 ألف مواطن بقوائم الانتظار موضحا أن تأخر إعلان قروض المواطنين إلى أن الصندوق يرجع إلى أن الصندوق يعكف على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الاقتراض، لافتا إلى أن هناك عددا من البرامج التي تدرس بهدف تقليص مدة الانتظار، لمن هم على قوائم الصندوق.

وأشار إلى أن تعطل برامج الإقراض تسبب فيه عدم الالتزام بالعقود الموقعة مع الصندوق، لافتا إلى أن المبالغ المتأخرة تكفي لحل أزمة نحو 64 ألف شخص خلال الفترة الحالية، ونحو 106 آلاف مواطن خلال الفترة الماضية.