السجن والجلد لـ 49 من عمالة بن لادن بسبب الفوضى والشغب

نايف السالم (صدى):

قضت الدائرة التعزيرية السادسة بالمحكمة الجزائية في مكة المكرمة بالسجن والجلد بحق 49 من عمالة بن لادن بتهم الاعتداء على الممتلكات العامة، وإثارة الشغب والفوضى.

وجاءت الأحكام على النحو الآتي: السجن أربعة أشهر و300 جلدة لعدد من الذين كانت لهم اليد الطولى في إحداث الفوضى، والعبث بشكل كبير في الممتلكات العامة، وتحريض العمالة على إحداث الشغب والفوضى فيما صدر بحق البقية حكم بالسجن 45 يوما لكل منهم.

وكان تجمع عمال شركة “بن لادن” مساء اليوم في الطريق الدائري الرابع في العاصمة المقدسة احتجاجاً على عدم تسلم رواتبهم لعدة أشهر، واغلقوا الطريق وعطلوا الحركة المرورية بشكل كامل، الأمر الذي جعل السيارات تقف لعدة ساعات في الطريق.

وقال شهود عيان أن بعض العمال كانوا يرمون السيارات بالحجارة، فيما تدخلت الجهات الأمنية المختصة من أجل فض تجمع العمال وفتح الشارع أمام السيارات.

ولم تكن هذه ليست المرة الأولى لعمال الشرطة، حيث سبق وأن أحرقوا باصات الشركة في حي “الرصيفة” كما حطموا سياراتها في مطار جدة الجديد.