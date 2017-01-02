الجمارك تمنع دخول حاويات التبغ بسبب التعرفة الجديدة

طلال الغامدي (صدى):

أكدت مصادر مطلعه أن مصلحة الجمارك العامة أوقفت أمس الأحد، دخول حاويات التبغ عبر منافذ المملكة؛ بعد إلغاء بند التعرفة الجمركية السابقة، تمهيداً لاعتماد البند الجديد المتضمن رفعه بنسبة 100%.

من جانبه، توقع مخلص جمركي، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن يحدث تغيير في أسعار التعرفة الجمركية للتبغ اليوم، على اعتبار أن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال دخول القرار الرسمي بعد اتفاق دول مجلس التعاون على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته حيز التطبيق اليوم.حسب عكاظ

يشار إلى توقف عدد من المنافذ في العاصمة الرياض عن بيع الدخان بشتى أنواعه خلال اليومين الماضيين، نظراً لتوقف مندوبي شركات السجائر عن تسليم بضائعهم.

وقال بائعون أنهم لم يتلقوا أي تعليمات حتى الآن لرفع أو تثبيت أسعار الدخان، ما دفعهم إلى الاستمرار ببيعه بسعره المعتاد.

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