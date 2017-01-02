الجمارك تمنع دخول حاويات التبغ بسبب التعرفة الجديدة

أكدت مصادر مطلعه أن مصلحة الجمارك العامة أوقفت أمس الأحد، دخول حاويات التبغ عبر منافذ المملكة؛ بعد إلغاء بند التعرفة الجمركية السابقة، تمهيداً لاعتماد البند الجديد المتضمن رفعه بنسبة 100%.
من جانبه، توقع مخلص جمركي، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن يحدث تغيير في أسعار التعرفة الجمركية للتبغ اليوم، على اعتبار أن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال دخول القرار الرسمي بعد اتفاق دول مجلس التعاون على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته حيز التطبيق اليوم.حسب عكاظ
يشار إلى توقف عدد من المنافذ في العاصمة الرياض عن بيع الدخان بشتى أنواعه خلال اليومين الماضيين، نظراً لتوقف مندوبي شركات السجائر عن تسليم بضائعهم.
وقال بائعون أنهم لم يتلقوا أي تعليمات حتى الآن لرفع أو تثبيت أسعار الدخان، ما دفعهم إلى الاستمرار ببيعه بسعره المعتاد.
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3 تعليقات
يامال العرز عمر من يشب فيها بالكيروسين يابعدي والله مادري وش يحسون به اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك
الله يجزاهم خير
ريحونا والحمد لله
وريحوا عيالنا
بحب على كل رأس موظف جمارك
الله يحرق مصانعهم ان شاء الله
هلله هالله بالمسواك الين تطفي وتخرج السموم من الجسد ان شاء الله وترتاحون وتريحون
انشاالله يكون الخبر صحيح ..الله يبشركم.