مقتل عضو برلمان في بنغلاديش برصاص مسلحين مجهولين

واس (صدى):

أطلق مسلحون مجهولون النار على عضو برلمان في بنغلاديش فأردوه قتيلاً, حسبما جاء في بيان للشرطة المحلية الأحد.

وأوضحت الشرطة المحلية في بيان, أن ثلاثة أشخاص على الأقل أطلقوا الرصاص على مانغورول إسلام عضو البرلمان عن حزب رابطة (عوامى) أثناء وجوده داخل منزله الواقع شمال بنغلاديش.

وأضاف البيان، أن الجناة فروا هاربين على متن دراجة نارية عقب ارتكاب الحادث، وأن المجني عليه لفظ أنفاسه بعد نقله إلى المستشفى للعلاج.

وكشف مصادر طبية في داكا النقاب عن أن المجني عليه تعرض لخمس طلقات على الأقل من مسافة قريبة. ونظم المواطنون في موقع الحادث مسيرة احتجاج على مقتل عضو البرلمان الذي سبق اعتقاله في شهر

أكتوبر 2015 بتهمة إطلاق الرصاص على طالب, ثم أفرج عنه بكفالة مالية. ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.