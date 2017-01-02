القبض على 454 مشاغب خلال إحتفالات رأس السنة في فرنسا

باريس (صدى):

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، أن أعمال الشغب التى وقعت على هامش احتفالات رأس السنة فى فرنسا، أسفرت عن توقيف 454 شخصا، من بينهم 301 تم احتجازهم رهن التحقيق، بالإضافة إلى إحراق 650 سيارة.

وأوضحت الوزارة خلال بيان لها، أن ليلة رأس السنة جرت دون حوادث كبرى باستثناء بعض التوترات والإخلال بالنظام العام استهدفت قوات الأمن ففى نيس أصيب اثنان من أفراد الأمن تعرضا للرشق بالحجارة ، فيما جرح أحد رجال الإطفاء ببلدة “اويوناكس” (وسط شرق) أثناء تدخله للسيطرة على حريق.

وكانت الداخلية حشدت 100 ألف فرد من الشرطة والدرك والجيش لتأمين احتفالات رأس السنة فى أنحاء البلاد، واعتمدت إجراءات أمنية مشددة، خاصة فى جادة الشانزليزيه.