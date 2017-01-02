التعليم: 10آلاف مقعد في برنامج الابتعاث الخارجي فى دورته الـ 12

على القحطاني (صدى):

كشف وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتور جاسر سليمان الحربش أن المقاعد المخصصة للابتعاث الخارجي في هذه في الدورة الثانية عشرة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (وظيفتك وبعثتك) في حدود 10 آلاف مقعد. فيما يبلغ عدد الجهات المشاركة 25 جهة. وأكد أن الوزارة لن تمدد مواعيد التقديم للبرنامج باستثناء من لديهم قبول من جامعات متميزة.

وقال الحريش أن وزارة التعليم ستفتح البوابة الإلكترونية لبرنامج الابتعاث مرة أخرى يوم (الخميس) القادم لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل في برنامج (وظيفتك وبعثتك) لمرحلة البكالوريوس في تخصصي علوم الطيران والتمريض لمدة خمسة أيام.

وكانت الوزارة حددت عددا من الشروط للتقديم على برنامج تخصصي علوم الطيران والتمريض تشمل الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، أو ما يعادلها. وألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 90%, أو ما يعادلها والحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT).