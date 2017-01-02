بالفيديو.. احتجاج مواطني جازان على توزيع الاراضي من قبل الامانة

حسن الجعفري (صدى):

كشفت مصادر أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مواطنون وتبدو عليهم حالة غضب بإحدى القاعات، قد حدث الأسبوع الماضي، خلال قرعة توزيع أراضي المنح من قِبل أمانة منطقة جازان.

وأوضحت المصادر، ان المواطنين كانوا يعترضون على الأمانة؛ بسبب تسليمهم أراضي بعيدة وفي منطقة صحراوية وخالية تماماً من أي خدمات.

واضافت أن بعضهم رفض تسلم الأراضي، مطالبين بمنحهم مخططات بديلة لتتماشى مع توجيهات القرارات الملكية، التي تشترط تطوير الأراضي قبل منحها.

وتداول مغردون بـموقع “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر مواطنين في حالة غضب على موظفين داخل إحدى القاعات، دون أن يشيروا في حينها إلى مكان تصوير الفيديو أو سببه.