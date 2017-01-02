بالفيديو..لص يسرق سيارة تتبع شركة المياه بعد تركها في وضع التشغيل

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة قيام أحد لصوص السيارات بسرقة سيارة تتبع شركة المياه الوطنية، كانت متوقفة في حي العريجاء بالرياض وهي في وضع التشغيل.

واظهر الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة ، السيارة متوقفة أمام محل بعد أن تركها قائدها في وضع التشغيل، حيث اقترب لص من السيارة بهدوء، ومن ثم انسل داخلها، وفر هاربًا بها.

وجاء ذلك مع تحذيرات من ترك السيارة بوضع التشغيل عند النزول منها، حيث يتسبب ذلك في سرقتها وتعريض حياة من بها من أفراد الأسرة للخطر.