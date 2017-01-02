بعد يوم واحد من حفل زفافه..معلم يباشر عمله بمدرسة في الجوف

بعد يوم واحد من حفل زفافه..معلم يباشر عمله بمدرسة في الجوف
حمود الدهمشي (صدى):

قام معلم يعمل في مركز ميقوع التابع لمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف، بمباشرة عمله صباح، أمس الأحد، بعد يوم واحد فقط من زواجه.

وقال المعلم حمود الشتيوي، انه رغب في الحضور من أجل استكمال ما تبقى من المناهج، التي يدرسها لطلابه في مدرسة أبي حنيفة النعمان لتحفيظ القرآن، قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول.

واكد أن حفل زواجه التئم مساء الجمعة الماضي، ولم ينوِ التغيب عن المدرسة، على الرغم من أن لديه رصيد إجازة، مبيناً أنه يسكن في بلدة ميقوع، ومنزله قريب من المدرسة، وليس لديه ما يستدعي الغياب.




3 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9967 ] 02/01/2017 في
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    1

    والعروس وش رايها

  2. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2517 ] 02/01/2017 في
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    2

    اكيد مندبله تسبدها ي نوال

  3. الرياض الريان بيشه [ عدد التعليقات: 969 ] 02/01/2017 في
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    3

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