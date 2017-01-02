العريفي محذرا من البلايستيشن : خطورتها تمس الشريعة و لو اخترعها مسلم لكان في قائمة الإرهاب

عادل الحربي (صدى):

قام الدّاعية السعودية محمد العريفي،بالتحذير من خطورة ألعاب “البلايستيشن”، معتبراً أن الشخص فيها قد يصل لمرحلة إدمان بعواقب خطيرة.



واكد العريفي في سلسلة تغريدات على تويتر: “خطورة بعض ألعاب البلايستيشن ليست فقط أنها تمس الشريعة، وإنما تمس الجانب السلوكي والاجتماعي والصحي بل حتى الأمني! فتحتاج وقفة من أهل التخصص”.

واضاف إنّ “الإدمان لا ينحصر في الدخان والمخدرات، فإن ألعاب (البلايستيشن ومثيلاتها) قد يصل فيها الشخص لمرحلة الإدمان ! وهذا الإدمان له عواقب خطيرة”.

واوضح: “قنابل، قتل، هدم لمنازل، اعتداء على حقوق الآخرين، كل هذا تقدمه بعض ألعاب البلايستيشن لأبنائنا، لو اخترعها مسلم لكان في قائمة الإرهاب!”.

ونبه العريفي لمخاطر هذه الألعاب قائلا: “كثرة اللعب بالبلايستيشن تُعرض للإصابة بـ: العُزلة. العنف. التسرع. التشنج. آلام الظهر والرقبة. ضعف الذهن. فخفف من لعبك واستفد من وقتك”.