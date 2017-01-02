مقتل موظف في فرع وزارة الثقافة والإعلام بطلقات نارية في نجران

حسن الجعفري (صدى):

لفظ مواطن في العقد الثالث من عمره يعمل بوزارة الثقافة والإعلام بمنطقة نجران ، أنفاسه الأخيرة ، مساء أمس السبت، بعد تعرضه لعدة طلقات نارية أودت بحياته.

ومن جانبه ، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران النقيب عبدالله بن محمد العشوي أن غرفة العمليات تلقت بلاغ عن وجود شخص ملقى على الارض مضرج بالدماء وبه عدة طلقات وقد فارق الحياة.

واوضح العشوي :” باشرت الحاله فرق الضبط الجنائي والمختصين وتم إنهاء كافة الإجراءات الاوليه واتضح ان المجني عليه سعودي يبلغ من العمر ٣٥ عام وتم إيداع جثمان المقتول في ثلاجة الموتى لحين انتهاء إجراءات التحقيق”.