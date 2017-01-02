إعفاء مدير مركز صحي بحفر الباطن بسبب التقصير تجاه المرضى

حمود الدهمشي (صدى):

تسبب مقطع فيديو رصد خلو مركز صحي بحفر الباطن من العاملين فيه، في معاقبة جميع الأطراف المتسببة في الأمر وأعفاء مدير المركز الصحي.

ومن جهتها، أوضحت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، في بيانٍ رسمي لها أمس، الأحد، أنه بناءً على المقطع الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تشكيل لجنة تضم جميع الجهات الرقابية والوقوف على حيثيات المقطع والتحقيق مع جميع الأطراف المتسببة بذلك.

وأكدت بأن اللجنة المشكلة للتحقيق في الواقعة خلصت إلى إعفاء مدير المركز الصحي، وإصدار عقوبات متفاوتة على بقية المتسببين، مطالبة جميع العاملين في القطاع الصحي بأن يتحلوا بأخلاقيات المهنة والالتزام بساعات العمل، ومحذرة من أنه لن يكون هناك تهاون في إصدار العقوبات بحق المقصرين في أداء واجباتهم تجاه المرضى.

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