بالفيديو.. فرحة هيستيرية لمشجع أهلاوي بهدف فريقه في اللحظات الأخيرة أمام الفتح

معاذ محمود (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فرحة هستيرية لمشجع أهلاوي صغير، بعد هدف الفوز لفريقه في اللظات الأخيرة على نادي الفتح بالجولة الـ15 من دوري جميل للمحترفين.

وأظهر الفيديو المشجع الأهلاوي فاقدا الأمل في فوز فريقه، ليغادر مقعده في استاد “الجوهرة” ويجلس وحيدا بعيدا عن المباراة قبل نهايتها بـ5 دقائق، ليؤكد في الفيديو أن توتره هو سبب ابتعاده عن المدرجات، لينفجر المشجع الصغير فرحا فور سماعه هتافات الجماهير الأهلاوية بعد إحرازالهدف في الثواني الأخيرة ويهرول باتجاه الملعب.

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