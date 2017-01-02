الداخلية البحرينية تنشر صور الهاربين بعد هجوم “جو” المسلح

المنامة (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد الأول من يناير عن فرار 10 من المحكومين في قضايا “إرهابية” في الهجوم المسلح الذي استهدف سجنًا جنوب شرقي البلاد، ونشرت صور الإرهابيين العشرة عبر مقطع فيديو.

وأدى الهجوم الإرهابي على مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” إلى استشهاد شرطي، وهروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر نفذت هجومًا مسلحًا باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الإصلاح والتأهيل في (جو)، في نحو الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم الأحد.

وقال البيان: “أسفر الهجوم عن استشهاد الشرطي عبد السلام سيف أحمد، وإصابة آخر بإصابة متوسطة وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية، كما أسفر الحادث عن هروب عدد 10 من المحكومين في قضايا إرهابية”.

وأضاف البيان: “أن العمل الإجرامي نجم عنه هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة”.

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة، وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

فى نفس السياق، أصدر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة فور وقوع الحادث إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه.