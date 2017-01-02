أندية سعودية وقطرية تنافس الاتحاد على خدمات الأنصاري

الرياض (صدى):

تلقى اللاعب الدولي الكويتي، فهد الأنصاري، محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الكثير من العروض المغرية من قبل أندية سعودية وقطرية، للحصول على خدماته، مع نهاية الموسم الجاري 2016/ 2017.

وأوضح وكيل أعمال الأنصاري، عبدالله جاسم، أن موكله تلقي عروضا من أندية سعودية وقطرية، مشدداً في الوقت نفسه على أن أولوية التعاقد ستكون لنادي الاتحاد وأضاف جاسم أنه سيكمل مفاوضات تجديد عقد الأنصاري مع مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة حاتم باعشن خلال 14 يوماً من الآن.