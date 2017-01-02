وكالة “سبوتنيك” الروسية: هجوم بالأسلحة النارية على مديرية الأمن بديار بكر التركية

المواطن – وكالات (صدى):

أفادت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، أن حي تشينار بمدينة ديار بكر شرقي تركيا شهد مساء أمس الأحد وقوع هجوم بالأسلحة النارية، على مبنى مديرية الأمن، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله “وقع هجوم بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية على مبنى مديرية أمن تشاينار، في ديار بكر، شرقي تركيا، ما أسفر عن وقوع جرحى لم يحدد عددهم بعد”.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الشرطة والمهاجمين، لافتا إلى توجه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.