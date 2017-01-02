بلدة بالقصيم نزح ثلثى سكانها بسبب أسمها “المحرج”

سالم المطيري (صدى):

أكد سكان مركز “الجعلة” بمحافظة الأسياخ فى منطقة القصيم والمصنف ضمن المركز “أ” نزوح ثلثى سكانه خلال الـ25 عاما الماضية، وذلك بسبب أم المركز الذى اعتبروه “محرجا” لارتباطه بحشرة غير مستساغة.

وأوضح عدد من سكان البلدة، أن إجمالى عدد سكانها بلغ ما يقرب من 3300 من واقع ملفاتهم الطبية فى العام 1415 هـ، ولم يتبق منهم اليوم إلا ما يقارب ثلث هذا الرقم، نتيجة النزوح بشكل سنوى إلى المدن والمحافظات المجاورة للبلدة.

وقال السكان، إن الجيل القديم تعايشوا مع الاسم، بعكس الجيل الجديد من الطلبة والطالبات ألحوا على النزوح من المركز بسبب إحراجهم عندما يسألون عن إسمه، ودعوا أمير المنطقة لتبنى طلبهم بتغيير اسم البلدة، أسوة بالعديد من القرى والهجر الأخرى.