“التعليم” تتعاون مع “هارفارد” لرفع كفاءة القيادات التعليمية

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة التعليم توقيع مذكرة تعاون مع جامعة هارفارد، في إطار توجهات الوزارة لتحقيق رؤية المملكة “2020م”، على الرفع من كفاءة القيادات التعليمية في إدارات التعليم، واستشعاراً بأهمية الدور الذي يقوم به مديرو التعليم في تطوير العملية التعليمية في المناطق والمحافظات، والذي يتطلب تعزيز القدرات والمهارات القيادية لديهم، بما يساعد على تلبية متطلبات التنمية.

وقالت وزارة التعليم إنه تم الاتفاق مع جامعة هارفارد في أمريكا، وبالتعاون مع البنك الدولي بالإعداد لتنفيذ برنامج بناء القدرات لتطوير القيادات التعليمية الذي يهدف إلى تحقيق أهداف التحول الوطني “2020م”، والذي يمتد لأسبوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسبقها إقامة ورشة عمل لمدة أسبوع داخل المملكة.

وشدد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، على أهمية التحضير للبرنامج التدريبي، والتأكيد على حضور اللقاء للبرنامج الذي سيقيمه البنك الدولي في مبنى الوزارة الرئيس في العاصمة الرياض يومي الثلاثاء والاربعاء 20-19/ 1438هـ، والتنسيق في ذلك مع الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور راشد الغياض.