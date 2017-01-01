الداخلية البحرينية: هروب ١٠ مساجين في قضايا إرهابية من سجن جو المركزى

المنامة (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية هروب ١٠ مساجين محكومين عليهم في قضايا إرهابية وجنائية من سجن جو المركزي في البحرين، فيما استشهد شرطي من حراس السجن أثناء تصديه للهاربين.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية أن ‏عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” ، مما أسفر عن استشهاد الشرطي عبد السلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية ‏، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأضافت الداخلية البحرينية أن ‏الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة والهاربين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ويعتبر من أخطر الهاربين سجين يدعى رضا الغسرة، أدين في عدة جرائم إرهابية وقتل لرجال الشرطة وتفجيرات ويبلغ عدد الأحكام الصادرة ضده ١٨٦ سنة ، بالإضافة إلى غرامات مالية ، وحكم بإسقاط الجنسية البحرينية.

ونشرت الشرطة البحرينية عددا من الأكمنة ونقاط التفتيش على الطريق الواصل إلى سجن جو المركزي الذي يقع جنوب البحرين، وفي مناطق أخرى وهناك دوريات بالهليكوبتر تفتش عن الهاربين برا وبحرا.