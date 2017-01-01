بالفيديو: رجلان يمهدان ممرا لدخول ذوى الاحتياجات الخاصة لمسجد بحى المنار

عادل الحربي (صدى):

تداول نشاء على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق قيام رجلَين بالوقوف على ممرٍّ لمسجد في حي المنار وتعديله وتمهيده، ليصبح لتسهيل دخول المصلين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسجد.

ويظهر الفيديو أن الرجلان يعملان ليلا مما يرجح اختيارهما لهذا التوقيت لعدم تعطيل الدخول والخروج من المسجد اثناء الصلاة.

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