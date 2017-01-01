هجمات فاشلة للمليشيات لفك الحصار عن عناصر تابعة لها في شبوه

فهمي محمد (صدى):

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن من إحباط ‏هجمات فاشلة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح بهدف استعادة ‏مواقع تم تحريرها مؤخرًا بمحافظة شبوه.

وقال قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل محمد العولقي في ‏تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، إن قوات الجيش ‏والمقاومة كسرت هجومًا شنته المليشيات اليوم، على موقعي ‏السليم والسويداء، في محاولة منها لفك الحصار المطبق على ‏عناصر من المليشيات في جبل المنقاش وقرن السوادء. ‏

وأضاف العميد العولقي، أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة ‏في الأرواح والمعدات خلال الهجمات التي صدها الجيش ‏والمقاومة بكثافة نيران من راجمات الصواريخ والمدفعية .