هجمات فاشلة للمليشيات لفك الحصار عن عناصر تابعة لها في شبوه

فهمي محمد (صدى):
تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن من إحباط هجمات فاشلة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح بهدف استعادة مواقع تم تحريرها مؤخرًا بمحافظة شبوه.
وقال قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل محمد العولقي في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، إن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجومًا شنته المليشيات اليوم، على موقعي السليم والسويداء، في محاولة منها لفك الحصار المطبق على عناصر من المليشيات في جبل المنقاش وقرن السوادء.
وأضاف العميد العولقي، أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات خلال الهجمات التي صدها الجيش والمقاومة بكثافة نيران من راجمات الصواريخ والمدفعية .