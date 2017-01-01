منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي في إسطنبول

وكالات (صدى):

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها لحادث إطلاق النار الذي وقع اليوم في مدينة إسطنبول بتركيا وأسفر عن مقتل 39 شخصاً على الأقل وسقوط عدد كبير من الجرحى .

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صدمته إزاء الحادث، وقدم تعازيه للحكومة التركية ولأسر ضحايا هذا الحادث المأساوي.

وأكد العثيمين تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الجمهورية التركية ودعمها للجهود التي تبذلها للقضاء على الإرهاب، وجدد موقف المنظمة المبدئي الذي يدين بشدة الإرهاب والتطرف العنيف بأشكالهما وصورهما كافة ويرفض رفضاً قاطعاً أي تبرير للإرهاب.