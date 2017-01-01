35 دبلوماسيا روسيا مطرودا يغادرون واشنطن اليوم

وكالات (صدى):

قالت وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي” إن الطائرة التي تقل 35 دبلوماسيا روسيا طردوا من الولايات المتحدة غادرت واشنطن اليوم الأحد بعد اتهامهم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، ، ونقلت الوكالة عن السفارة الروسية في واشنطن أن “الطائرة أقلعت، والجميع على متنها”.

وأضافت الوكالة أن الطائرة تقل 35 دبلوماسيا روسيا وعائلاتهم يشكلون 96 شخصا سيعودون إلى روسيا بعدما طردوا في إطار العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة الرئيس باراك أوباما على روسيا.

وتنص الإجراءات التي أعلنها أوباما الخميس، قبل أقل من شهر من مغادرته البيت الأبيض، على طرد 35 شخصا متهمين بأنهم أعضاء في الاستخبارات الروسية وإغلاق موقعين روسيين في شمال شرق الولايات المتحدة يعتبران قاعدتين استخدمهما هؤلاء.

كما فرضت أيضا عقوبات اقتصادية على الجهاز السري في الجيش الروسي وجهاز الأمن الفدرالي، بالإضافة إلى 4 من مسؤولي جهاز المخابرات الأول بينهم رئيسه ايجور كوروبوف.