مواطنون يتعاطفون مع مصري رفضت شركته توفير سكن لحمايته من البرد

محمود البلوي (صدى):

أظهر مواطنون تعاطفهم مع أحد العمال المصريين بالمملكة يتولى حراسة إحدى الشركات الكبرى في محافظة تبوك، ويجلس في الخلاء في ظل موجات البرد القارس التي تعاني منها المملكة.

وتداول نشطاء صورة للمواطن المصري وهو يشعل النار للتدفئة، واستنكروا رفض الشركة تأمين سكن له يحميه من البرد.

وطالب النشطاء الشركة بتأمين سكن للعامل المصري، وهو ما يعد مؤشر على العلاقات الطيبة بين الشعبين.