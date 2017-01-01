خمس إدارات تعليمية تقدم عروضها في اليوم الأول بمهرجان المسرح المدرسي بجدة

فيصل الحارثي - د سحر رجب (صدى):

برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى انطلقت اليوم ( الأحد ) عروض مهرجان المسرح المدرسي الحادي عشر والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة خلال الفترة من ٣ – ٥ / ٤ / ١٤٣٨ وتقام فعالياته على مسارح جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وذلك بحضور مدير النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور بندر عسيري ومدير النشاط الطلابي بتعليم جدة عِوَض العتيبي وعدد من المشرفين التربويين والطلاب .

واستهلت العروض بمسرحية ( نشرة الأخبار ) لطلاب تعليم صبيا تلاه عرضًا مسرحيًا لطلاب تعليم المدينة المنورة بعنوان( اللعبة) بعده قدم طلاب تعليم الشرقية عرضًا مسرحيًا بعنوان (مرآة الحياة) .

من جهته أوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة عِوَض العتيبي أن العروض المسرحية ستتواصل خلال الفترة المسائية اليوم ” الأحد ” حيث سيكون هناك عرضًا مسرحيًا لطلاب تعليم الرياض بعنوان( احتدام) بعده سيقدم طلاب تعليم عسير عرضًا بعنوان ( توهان) .

وأشار العتيبي بأن المهرجان يشهد حضور العديد من المختصين في مجال المسرح ولجنة تحكيم من عدد من النقاد المسرحيين ومن منسوبي جمعيات الثقافة والفنون وذلك لتقييم وتحكيم العروض الطلابية في مجال المسرح .

يذكر بأن يوم غدًا الاثنين سيتم من خلاله كذلك تقديم خمسة عروض مسرحية لإدارات التعليم في كل الأحساء ، القنفذة ، جازان ، الطائف ، جدة فيما سيكون الحفل الختامي وتكريم المشاركين بعد غد الثلاثاء بإذن الله.