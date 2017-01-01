ترامب ينوى اصدار”مراسيم” تنقض قرارات أوباما

أعلن المتحدث باسم الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب الأحد، أن الآخير ينوى القيام ب”امور مهمة عدة” فور تسلمه سلطاته فى البيت الابيض، بينها اصدار مراسيم رئاسية تنقض قرارات سبق أن اتخذتها ادارة الرئيس باراك اوباما.
وقال شون سبايسر فى تصريح لشبكة “اى بى سي”، أن ترامب سيوقع سلسلة من المراسيم الرئاسية “لالغاء كثير من التدابير والاجراءات التى تقررت خلال السنوات الثمانى الاخيرة والتى فرملت النمو الاقتصادى وفرص العمل”.
وأضاف سبايسر “لن يكون امرا واحدا بل امورا عدة مهمة”.
ويتسلم ترامب مهامه فى العشرين من الشهر الحالى، ومن المقرر أن يعود الأحد إلى نيويورك بعدما امضى اجازة لبضعة ايام فى فلوريدا.
وأكد المتحدث أن الرئيس المنتخب لن يتوقف عن استخدام تويتر للتواصل مع الاميركيين بعد وصوله إلى البيت الابيض.
وقال فى هذا الصدد “مع كل الاحترام الذى اكنه لكم، اعتقد أن وسائل الاعلام التقليدية مستاءة لكون اكثر من 45 مليون أمريكى يتبعونه على مواقع التواصل الاجتماعى، ولانه قادر على اجراء حوار مباشر” مع الاميركيين
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خلص خالص ترامب على أوباما ولن تقم له قائمه وتلوكه الشعوب بأبشع مالا يحب سماعه تتناقله الأجيا ل جيل بعد جيل والتاريخ لايرحم وتوته توته خلصت الحتوته
خلص خالص ترامب على أوباما ولن تقم له قائمه وتلوكه الشعوب بأبشع مالا يحب سماعه تتناقله الأجيا ل جيل بعد جيل والتاريخ لايرحم وتوته توته خلصت الحتوته _ وماتوعد ترامب به يزج بأوباما السجن على جرائمه بتدمير الشعوب وتصدير جماعة الإخوان الدواعش الإرهابيين دمرت الشعوب وزعزعت أمن البلدان